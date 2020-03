La Museum Night Fever annulée

(Belga) La 13e édition de la Museum Night Fever prévue ce samedi 14 mars n'aura pas lieu, annoncent les organisateurs jeudi. Une décision prise pour éviter la propagation du Covid-19. Plus de 100 activités devaient se tenir dans 27 musées bruxellois.

L'association Brussels Museums, qui organise la Museum Night Fever, a décidé d'annuler complètement l'événement après l'avoir initialement maintenu. Au départ, 31 musées devaient participer. Quatre musées avaient annulé leur participation mercredi, après l'interdiction des événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur à Bruxelles. "Les recommandations préconisées par le gouvernement étaient laissées à notre propre appréciation et nous pensions que les mesures de sécurité supplémentaires prises à ce stade étaient suffisantes. Ceci ne justifie en rien notre décision précédente de maintenir l'évènement et nous assumons notre responsabilité", s'excusent les organisateurs. L'association examine une éventuelle compensation pour les personnes qui ont déjà acheté leurs tickets. L'ASBL craint les conséquences financières de cette annulation. "Nous sommes nous-mêmes plus qu'affectés par cette situation dont les conséquences sont, surtout financièrement, dramatiques pour Brussels Museums", déclarent les organisateurs. (Belga)