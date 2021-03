La nouvelle maison communale d'Etterbeek ouvre ses portes demain: "Le must c'était... un lieu qui fait rêver!"

Le bâtiment de 5 étages fait plus de 15.000m². Il abritera également la police et le CPAS et devrait permettre un service plus rapide et plus efficace aux citoyens.

C'est un sacré changement pour les Etterbeekois. Demain, la toute nouvelle maison communale ouvrira ses portes avenue des Casernes. L'ancien bâtiment était devenu insalubre, très énergivore et impossible à rénover. Outre les services communaux, la construction de plus de 15.000m² abritera la police, le CPAS et un funérarium non confessionnel... Moderne, passive et lumineuse, la maison communale sera plus adaptée aux citoyens.

"Le must c'était un point central pour accueillir, une rapidité de service, une multi fonctionnalité des fonctionnaires envers le public et un lieu qui fait rêver, parce que c'est la maison de tout le monde", explique Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek.

Le chantier a duré 3 ans et demi. Coût du projet ? 50 millions d'euros qui seront financés par la vente d'appartements et par le réaménagement du site de l'ancienne maison communale, laquelle devrait accueillir à terme des logements ainsi qu'une nouvelle polyclinique.