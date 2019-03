La partie nord du Ring de Bruxelles paralysée par 2 accidents ce jeudi matin

Plus d'une heure d'embouteillages sur le Ring de Bruxelles ce jeudi matin. Si vous deviez passer par Vilvorde, vous n'avez pas échapper aux files. Il y en avait dans les deux sens. La circulation était à l’arrêt entre Grand-Bigard et Vilvorde vers Zaventem. Dans l'autre sens, il fallait compter 40 min de retard dans les files entre Zaventem et Vilvorde, en direction de Grand-Bigard.

Ces embouteillages étaient dus à deux accidents, un dans chaque sens, à la même heure plus ou moins. Il y a eu une collision entre 3 voitures. Leur dépannage a pris du temps.

Dans l'autre sens, une seule voiture était en cause mais elle était sur son toit, donc là aussi les dépanneurs ont eu du boulot.

> LA CARTE DU TRAFIC