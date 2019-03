La partie nord du Ring de Bruxelles paralysée par 2 accidents ce jeudi matin

Plus d'une heure d'embouteillages sur le Ring de Bruxelles ce jeudi matin.Si vous devez passer par Vilvorde, vous n'allez pas échapper aux files. Il y en a dans les deux sens. La circulation est à l’arrêt entre Grand-Bigard et Vilvorde vers Zaventem. Dans l'autre sens, il faut compter 40 min de retard dans les files entre Zaventem et Vilvorde, en direction de Grand-Bigard.

Ces embouteillages sont dus à deux accidents, un dans chaque sens, à la même heure plus ou moins. Vers Grand-Bigard, la voie de gauche et celle du milieu sont bloquées : vous passez donc seulement au compte-goutte sur la bande de droite. Et les embouteillages continuent évidemment de s'allonger. C'est une collision entre 3 voitures. Leur dépannage risque de prendre du temps.

Dans l'autre sens, une seule voiture est en cause mais elle est sur son toit, donc là aussi les dépanneurs vont avoir du boulot.

> LA CARTE DU TRAFIC