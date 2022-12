La place de Ninove à Bruxelles rénovée grâce à la collaboration avec ses riverains

(Belga) Le collège du bourgmestre et des échevins de la Ville de Bruxelles a célébré vendredi après-midi la fin des travaux de la place de Ninove avec les citoyens et les commerçants locaux. Les citoyens eux-mêmes avaient demandé il y a quelques années que cette place soit rénovée.

La fin des travaux est devenue effective après le réaménagement de la zone autour de la porte de Ninove réalisé par la Région Bruxelles-Capitale. Les riverains réclamaient une rénovation de leur quartier depuis 2017. La place a été agrandie et à la demande des citadins, les vieux tilleuls ont été préservés. Douze arbres supplémentaires ont été plantés. La place a été aménagée avec des pavés à joints ouverts pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol afin de garantir une croissance optimale des racines et l'arrosage des arbres. "C'est aussi une question d'esthétique: l'herbe qui pousse entre les joints donne à la place une sorte de couche de verdure féérique. Un bon compromis entre confort, durabilité et patrimoine", déclare Ans Persoons, échevine bruxelloise de l'Urbanisme et des Espaces publics. La fontaine Magritte, qui se trouvait auparavant dans un coin de la place, a désormais un rôle central et offre un point de rafraichissement lors des jours de forte chaleur. La rue de la Poudrière, située le long de la place, a été surélevée d'un niveau et est dorénavant une zone résidentielle. Les usagers à mobilité douce comme les piétons ou les cyclistes y ont maintenant priorité absolue et les voitures ne peuvent circuler qu'à une vitesse maximale de 20 km/h. "C'est un projet où en tant que ville, nous avons littéralement construit en collaboration avec le quartier", conclut Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles. (Belga)