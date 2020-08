La plus grande fresque d'Europe se trouve désormais à Bruxelles (photos et vidéo)

Les trois façades de l'IT Tower, sur l'avenue Louise à Bruxelles, sont actuellement couvertes de la plus grande œuvre d'art de façade d'Europe. La fresque a été dévoilée mardi matin par le groupe immobilier AG Real Estate, qui souhaite ainsi contribuer à la promotion de Bruxelles, et par les trois artistes qui ont réalisé le projet, baptisé Ground Up.

Une fresque monumentale, grande de 4.000 m², s'est déployée sur les façades de l'IT Tower. Réalisée par les street artists bruxellois Alvari, Kool Koor et Mino1, l'oeuvre, découpée en plusieurs "stickers", a été placée par l'alpiniste Luc Dethine. Vu la hauteur de la tour, les artistes n'ont pas pu peindre directement sur les façades. Leur design a donc été imprimé sur des milliers de "stickers" qui ont ensuite été appliqués sur les murs.

Les trois artistes, après une précédente collaboration avec le gestionnaire immobilier AG Real Estate, ont eu cette fois l'opportunité de concevoir une œuvre d'art géante. À partir de leurs différents styles, ils ont ainsi créé le projet "Ground Up". Il s'agit d'un ensemble harmonieux en noir et blanc aux lignes à la fois ondulées et épurées qui fait réfléchir les passants sur le monde futur. "Ce que vous y voyez est bien sûr votre propre interprétation. Nous voulions une grande œuvre qui met Bruxelles sous les projecteurs et qui montre au niveau international qu'elle s'engage pour l'art urbain", a déclaré Alvari.

Photos: Xavier Gérard.