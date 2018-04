La police a intercepté six cortèges de mariage dimanche à Bruxelles: "Faites la fête dans le respect"

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a intercepté dimanche pas moins de six cortèges de mariage. Elle a dressé 28 procès-verbaux pour infractions au code de la route. "N'alourdissez pas inutilement la facture de votre plus beau jour. Faites la fête dans le respect", implore-t-elle lundi sur son compte Twitter.



La police locale avait déjà rapporté dimanche avoir été appelée pour un cortège nuptial qui gênait la circulation rue Notre-Dame-du-Sommeil et rue de la Poudrière au centre-ville. Plusieurs participants effectuaient des manoeuvres dangereuses ou bloquaient le passage. Sur l'ensemble de la journée de dimanche, ce sont six cortèges qui ont été interceptés, précise la police lundi.

Ce résultat est la conséquence d'une combinaison d'interventions répressives et préventives, d'après le porte-parole de la zone, Olivier Slosse. "Deux cortèges ne posaient aucun problème et nous avons simplement expliqué le cadre légal. Les quatre autres cortèges ne se déroulaient pas dans les règles et nous avons dressé au total 28 procès-verbaux."