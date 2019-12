La police est intervenue mardi matin à l'Athénée Andrée Thomas à Forest pour un groupe d'élèves retranchés dans le réfectoire de l'école, où ils ont commis des dégâts. Les élèves sont notamment mécontents de l'organisation des examens par l'école.

"Deux ambulances et 8 voitures de police bloquent la rue à l'école de Forest", nous écrit Jonathan via notre bouton orange Alertez-nous.

Renseignements pris auprès de la zone de police, les forces de l'ordre ont en effet été appelées pour un "début d'émeutes" à l'Athénée Royal Andrée Thomas. "Des élèves ne sont pas d'accord avec l'horaire d'un examen et se seraient retranchés dans le réfectoire de l'établissement", nous indique une porte-parole de la zone. Ils s'en sont violemment pris au mobilier du réfectoire.

Face à un début de mouvement violent, les policiers ont été appelés afin de gérer la situation. A 12h45, le calme était revenu. Aucun blessé n'est à déplorer. Certaines personnes ont cependant été transportées à hôpital pour cause de crises d'angoisse.



© RTL INFO



© RTL INFO

Notre journaliste Steve Damman a pu recueillir le témoignage de Samad, un élève de l'établissement. "On estime que nos droits ne sont pas respectés. Notamment l'accès aux toilettes qui sont d'ailleurs dans un état lugubre. On n'y a pas accès car soi-disant des élèves y fument. Concernant les jours d'absence aussi: une nouvelle a été instaurée cette année. A présent, avec 30 demi-jours d'absence, vous passez en élève libre, absence justifiée ou pas. Aussi, le fait de quand on arrive en retard, on doit attendre devant l'école. On a tout simplement pas accès à l'école. Oui, il y a aussi une raison par rapport aux examens. On commence jeudi prochain mais on n'a toujours rien reçu au niveau horaire ou matière. Même des profs se plaignent...".