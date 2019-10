Koekelberg: la police arrête un homme se promenant avec un couteau en main près d'une école

"Un individu armé a menacé une femme à Koekelberg et cette dernière a appelé la police qui a contacté l'école de mes enfants pour fermer les portes alors que la moitié des parents était à l'intérieur", nous affirmait une personne vers midi ce mercredi via le bouton orange Alertez-nous. Deux autres individus évoquaient une agression à Koekelberg (commune bruxelloise), l'un des deux parlant même d'un "sabre". Les faits sont moins graves que ceux que laissent supposer ces témoignages même si, effectivement, un homme se promenait bien en rue, un couteau à la main. Mais, ajoute la police locale, il ne s'est pas montré menaçant envers des personnes. Appelée par des passants, la police est arrivée sur place et lui a demandé de laisser tomber son couteau. Mais il n'a pas répondu à l'injonction, continuant à marcher tranquillement et se dirigeant vers l'entrée d'une école. Par sécurité, la police a dès lors demandé que la porte de l'école soit fermée. L'homme a fini par entendre les injonctions de la police et a lâché son couteau. Il a été emmené au commissariat pour être entendu.