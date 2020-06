La police bruxelloise fait la chasse aux chauffards: 9 conducteurs interceptés ce week-end, 5 véhicules saisis

La police de Bruxelles-Ixelles a intercepté dimanche en fin de journée deux nouveaux chauffards sur le plateau du Heysel à Bruxelles pour conduite dangereuse. La police a procédé à la saisie judiciaire d'une moto, a indiqué lundi la porte-parole de la zone de police Ilse Van De Keere. A cela s'ajoutent les 5 conducteurs interpellés et 5 véhicules saisis (3 judiciairement et 2 administrativement) samedi soir sur le plateau du Heysel à Bruxelles ainsi que 2 autres automobilistes interpellés plus tôt en journée sur la chaussée d'Anvers.

Un motard a été intercepté en fin d'après-midi dimanche. Sa moto a été saisie judiciairement sur décision du parquet. Le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour 15 jours avec effet immédiat. Plus tard en soirée, vers 21h30, c'est un automobiliste qui s'est vu retirer son permis pour 15 jours. Sa voiture n'a elle pas été saisie.

Samedi soir, les policiers sont parvenus à identifier un des quatre véhicules impliqués dans une course commise en semaine sur le plateau du Heysel et dont la vidéo a circulé sur internet. Il y a eu de plus 4 flagrants délits de conduite dangereuse. Parmi ces derniers, le conducteur d'une Golf qui roulait à grande vitesse au croisement entre l'avenue de l'Atomium et le square de l'Atomium a dû freiner brusquement au niveau d'un passage pour piétons. Une des personnes engagées a été à ce point surprise qu'elle a trébuché en tentant de rejoindre le trottoir. Elle est tombée à terre, mais n'a pas été blessée. Le conducteur a été arrêté par la police alors qu'il commettait à nouveau la même infraction dans des conditions similaires.

Samedi vers 11h00, la police avait encore intercepté 2 chauffeurs pour conduite dangereuse dans un cortège de mariage, cette fois chaussée d'Anvers, à hauteur de la rue Glibert, à Bruxelles. Les deux automobilistes avaient été initialement privés de leur liberté et leurs deux véhicules saisis judiciairement.