Un homme radicalisé arrêté avec de nombreuses armes devant un commissariat de Bruxelles, révèle un syndicat policier

Découverte inquiétante au niveau de la police de Bruxelles. Il y a peu, une personne radicalisée faisait les cent pas devant le commissariat central de PolBru. La police a décidé d'intervenir et il s'agissait d'une "personne radicalisée", selon le Syndicat National du Personnel de Police et de Securité (SNPS).

Le suspect, âgé de 44 ans et domicilié à Bruxelles Ville selon nos informations, était en possession d'une machette et de couteaux (photo ci-dessous). Pire: son domicile a été perquisitionné, et des armes chargées ont été saisies. Le Parquet de Bruxelles a réagi ce mardi après-midi: " Il a été contrôlé en raison de sa présence en rue, malgré le couvre-feu. Sur lui, des armes ont été retrouvées. La personne a été arrêtée pour détention d’armes prohibées. Elle doit encore être auditionnée. Plusieurs devoirs d’enquête sont en cours et permettront de déterminer les circonstances exactes des faits."





Cette découverte fortuite inquiète le syndicats policiers, qui demande des mesures en urgence. Il dénonce le manque de protection du personnel dans les commissariats, et le refus d'investissement en ce sens depuis plusieurs années.

