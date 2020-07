La police de Bruxelles Capitale-Ixelles se lance sur TikTok pour poster de "sympathiques vidéos"

Les forces de l'ordre semblent de plus en plus s'intéresser à TikTok à des fins de communication. Après la police d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qui connaît un certain succès sur le réseau social avec 135.000 abonnés, une première zone belge vient de créer son compte. La police de Bruxelles-Capitale Ixelles a publié sa première vidéo aujourd'hui. "Grâce à ce support, le visiteur a un aperçu unique du travail de la police par le biais de sympathiques vidéos", assure-t-on dans un communiqué.

Le public du réseau social, qui compte aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs à travers le monde, est jeune (41% des inscrits sont des 16-24%). Déjà présente sur les principaux réseaux (Facebook, YouTube, Instagram...), la zone de police peut ainsi toucher une frange plus large de la population.