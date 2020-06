La police de Bruxelles est intervenue pour un troisième rassemblement massif de personnes samedi

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi pendant plusieurs heures sur la place du Jeu de Balle dans le quartier des Marolles à Bruxelles, a indiqué à Belga lundi Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Dimanche, le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, déclarait que le rassemblement de 500 personnes qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche sur le territoire de sa commune était composé de personnes qui avaient assisté à un carnaval dans les Marolles.

La police n'est pas intervenue

Ni la police ni le cabinet du bourgmestre de Bruxelles n'ont pu donner de précisions sur la nature et l'origine du rassemblement qui a eu lieu sur la place du Jeu de Balle samedi. Mais selon les informations communiquées par le bourgmestre d'Anderlecht, il s'agissait d'un carnaval. "Les personnes voulaient en tout cas former un cortège", a pu préciser lundi Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Elles sont restées sur la place. La police n'est pas intervenue, mais vers 19h00 elle a toutefois constaté qu'il y avait plusieurs formes de non-respect des mesures de distanciation physique. Les personnes présentes ont donc été invitées à quitter les lieux".

La police et le cabinet du bourgmestre de Bruxelles ont confirmé que ce rassemblement n'était pas autorisé. Samedi soir, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles et celle de la zone Bruxelles-Midi ont dû intervenir, la première place Flagey à Ixelles et la seconde sur un terrain vague rue Dante à Anderlecht, pour des foules de plusieurs centaines de personnes qui se sont formées pour faire la fête, alors que les rassemblements sont toujours interdits en vertu des mesures gouvernementales destinées à ralentir l'épidémie de coronavirus.