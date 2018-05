La police de Bruxelles-Ixelles distribue 23 PV à 3 cortèges de mariage en une après-midi

La police locale de Bruxelles-Ixelles a verbalisé, dans l'après-midi de vendredi, 3 cortèges de mariage, a indiqué Olivier Slosse, le porte-parole de la zone de police.





Qu'est-ce qui a été verbalisé?



Le premier a été arrêté sur l'avenue Jean Sobieski à Laeken, le deuxième boulevard du Neuvième de ligne, et le troisième sur le quai de Willebroeck. Au total, la police a dressé 23 procès-verbaux pour différentes infractions au code de la route .Les cortèges de mariage ne sont pas interdits en soi, mais les infractions commises lors de ceux-ci sont verbalisables, notamment les coups de klaxon intempestifs, le non port de la ceinture, les enfants non attachés, les dépassements non autorisés...