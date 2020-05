La police de la zone Nord de Bruxelles durcit le ton sur la vitesse au volant: 492 contrôles radar, 7504 conducteurs sanctionnés

Les contrôles radars mobiles, c'est-à-dire les contrôles de vitesse des véhicules effectués par des équipes de services de radar, ont plus que doublé dans la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) par rapport à l'année précédente, rapporte cette même police dans un communiqué. L'année dernière, 201 contrôles ont été effectués au cours de cette période et cette année, pas moins de 492 contrôles ont déjà été effectués. Cela concerne la période de janvier à mai 2019 et de janvier à mai 2020.

"Les radars mobiles démontrent leur utilité à contrôler les conducteurs qui poussent trop sur le champignon. Les vitesses inappropriées sur nos routes sont inacceptables, et cela n'est pas différent pendant la crise du coronavirus", souligne le commissaire divisionnaire Frédéric Dauphin, chef de corps de la police locale de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode.

Entre mars et mai, davantage de contrôles radar ont été organisés qu'en janvier et février de cette année. Rien que depuis le début du confinement (18 mars au 18 mai), 237 contrôles radar ont été effectués dans la zone de police sur un total de 42.774 véhicules. Lors de ces contrôles, 7.504 excès de vitesse ont été commis. Cela représente 17,5 % des conducteurs qui ne respectaient pas la vitesse.