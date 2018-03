La police ordonne la fermeture d'une crèche à Saint-Gilles

Une crèche de Saint-Gilles a été fermée jeudi soir par la police à la suite d'une descente de l'inspection du travail, qui a constaté des manquements concernant les contrats de travail de membres du personnel.

La crèche "Au clair de la lune", située rue Berckmans à Saint-Gilles, a fait jeudi en fin de journée l'objet d'une descente de l'inspection du travail. Sur place, la directrice de l'établissement était dans l'incapacité de fournir les contrats des membres du personnel, si bien que la police a fait fermer la crèche jusqu'à ce que la direction présente les documents adéquats. "Il ne s'agit pas d'un problème de manquement à la sécurité ou de maltraitance. La directrice de la crèche ne disposait d'aucun contrat de travail sur le lieu de travail, si bien qu'on ignore si les membres du personnel travaillent sans contrat, au noir, sans les qualifications requises ou si leurs contrats de travail se trouvaient tout simplement dans un autre lieu. Pour les parents des enfants inscrits dans cette crèche, cette fermeture inopinée est évidemment fâcheuse puisqu'en s'y rendant ce matin, ils ont trouvé porte close", a expliqué Yasmina Nekhoul.



Il s'agit d'une crèche privée qui n'est agréée ni par l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) ni par Kind en Gezin, et qui a une capacité d'accueil d'une vingtaine de places, a indiqué vendredi Yasmina Nekhoul, échevine de Saint-Gilles à la Petite Enfance.