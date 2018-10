Saisie de cocaïne, de balances et de 3.000 euros en liquide: 4 hommes inculpés de vente de stupéfiants à Bruxelles et Molenbeek

Quatre hommes ont été placés sous mandat d'arrêt et inculpés de vente de stupéfiants en association à l'issue de trois perquisitions menées jeudi dernier à Bruxelles et une à Molenbeek-Saint-Jean. Ils nient toute implication dans les faits. Un cinquième suspect interpellé a été relâché, indique mardi le parquet de Bruxelles.



Jeudi dernier, trois perquisitions ont été menées à Bruxelles et une à Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre d'un dossier de vente de cocaïne en association. Les suspects semblaient particulièrement actifs dans le quartier Alhambra. Lors de ces actions, la police a saisi 250 grammes de cocaïne dont une partie déjà conditionnée prête à la vente, 3.000 euros en liquide ainsi qu'une dizaine de GSM, quatre balances de précision, un couteau à cran d'arrêt et deux vélos employés lors de la livraison des stupéfiants.

Les cinq suspects sont tous âgés d'une vingtaine d'années, connus de la justice pour vente de stupéfiants et en situation de séjour illégal en Belgique. Ils ont été mis à la disposition des autorités judiciaires.