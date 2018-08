La police saisit dix chiens, huit chiots et 65 moutons en mauvais état à Haren

La police a saisi administrativement pour négligence, samedi vers 15H00, dix chiens, huit chiots et 65 moutons gardés sur un terrain situé rue de Woluwe-Saint-Etienne à Haren, a indiqué dimanche le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Olivier Slosse.





C'est une patrouille de la brigade canine qui a remarqué les animaux et qui a constaté qu'ils présentaient des signes de négligence. Un procès-verbal a été établi sur base de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Il sera transmis au parquet de Bruxelles et au fonctionnaire dirigeant du service du bien-être animal de Bruxelles-Environnement. Les animaux ont été confiés à diverses associations afin qu'ils bénéficient d'un lieu d'accueil approprié.