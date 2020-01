La série continue: nouvelle enveloppe de poudre suspecte, cette fois à l'administration des Affaires étrangères (vidéo)

Une enveloppe contenant de la poudre blanche a également été envoyée au SPF (Service Public Fédéral) Affaires étrangères, a indiqué le parquet de Bruxelles lundi, alors qu'une enquête est en cours après l'envoi la semaine dernière d'une vingtaine d'enveloppes suspectes à plusieurs cabinets ministériels et services fédéraux en Wallonie et à Bruxelles.



La lettre est arrivée au cinquième étage du SPF Affaires étrangères, rue des Petits Carmes à Bruxelles, lundi matin. Cet étage a été fermé et les personnes qui sont entrées en contact avec la lettre ont été désinfectées sur place. Les personnes travaillant à d'autres étages ne sont pas concernées.Jeudi dernier, des lettres contenant de la poudre blanche ont été envoyées à l'Elysette, le siège du gouvernement wallon à Namur, et à différents cabinets de ministres wallons.

Vendredi, ce sont 18 missives similaires qui sont arrivées à neuf adresses à Bruxelles, dont des cabinets de ministres fédéraux, la Tour des Finances et des cabinets de ministres de la Communauté française."Toutes les lettres qui sont arrivées vendredi ne contenaient que de la farine", a expliqué le parquet de Bruxelles lundi. "Le laboratoire de la police fédérale s'est rendu à chaque adresse pour relever des traces. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre les lettres qui sont arrivées à Bruxelles et les lettres qui sont arrivées à Namur, mais un tel lien n'est pas exclu.