La STIB a inauguré la première ligne de bus 100% électrique: "Il est silencieux, y a rien à redire"

Ce vendredi matin à Bruxelles, la première ligne de bus 100% électrique a été inaugurée. La nouvelle ligne 33 relie les quartiers Louise à Dansaert. D'ici 2030, tous les bus de la société de transports bruxellois devraient être électriques. Reportage d’Arnaud Gabriel et Michael Harvie.

"Ca va être une expérience, un souvenir, quelque chose qu’il fallait vivre", confie Jamal Tahri, chauffeur de bus. Un peu timide, stressé, mais très impatient. Pour Kamal, c’est le grand jour. Chauffeur depuis deux ans, il est le premier à conduire un bus 100% électrique à la STIB. Après un dernier tour de vérification, il prend la route vers 9h30.



À l’intérieur, Benjamin Roelands, le responsable du projet, savoure l’instant. "Une grande joie évidemment, c’est un aboutissement", confie-t-il. Le résultat de "deux ans de travail". Jusqu’à hier soir encore, l’équipe travaillait à régler 2, 3 petits soucis électroniques.



Des premiers passagers plutôt conquis

À Louise, les premiers usagers montent à bord. Cédric ne manquerait ça pour rien au monde. "Je suis un amateur de transports en commun et donc je fais beaucoup de photos, de film etc.", explique-t-il. "Je venais pour ça, malheureusement le temps n’est pas beau", regrette-t-il.



"Ça a l’air d’être très confortable, les sièges sont bien, en espérant qu’ils restent en bon état", lance une passagère. "Il est quand même pas mal, silencieux, il y a rien à redire en fait", constate un jeune homme. "Il fait moins de bruit", se réjouit une passagère. "C’est intéressant parce que dans la ville avec toutes les voitures, il y a beaucoup de bruit et c’est très fatigant", ajoute-t-elle.



5 lignes de bus électriques prévues dans les mois à venir



7 bus 100% électriques circulent sur cette nouvelle ligne au centre de la capitale. Le prix par unité est de 500.000 euros. L’objectif pour la STIB est d’avoir 5 nouvelles lignes dans les mois à venir, et tout rendre électrique.