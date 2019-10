La Stib adapte ses horaires pour faciliter l'accès aux cimetières

(Belga) La Stib prévoit d'adapter les horaires de certaines de ses lignes pour la Toussaint, vendredi, afin de faciliter l'accès aux cimetières bruxellois. Un bus navette reliera également directement la station de métro Crainhem aux cimetières d'Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert.

Les horaires adaptés concerneront cinq lignes de bus: 37, 43, 59, 63 et 75. Les bus 37 et 43 desserviront le cimetière d'Uccle-Verrewinkel entre 9h30 et 16h30, tandis que la ligne 59 sera déviée par l'arrêt Jules Bordet pour conduire les voyageurs aux cimetières d'Evere et de Schaerbeek, entre 6h50 et 16h40, précise la Stib dans un communiqué. Les bus de la ligne 63 continueront leur route depuis le cimetière de Bruxelles vers l'arrêt Jules Bordet, pour desservir également les cimetières d'Evere et de Schaerbeek, entre 6h50 et 16h40. Ceux de la ligne 75 seront, eux, déviés vendredi depuis l'arrêt Ceria vers le cimetière d'Anderlecht, de 8h00 à 17h10. Enfin, une navette reliera directement la station de métro Crainhem aux cimetières d'Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert, à proximité de l'arrêt Long-Chêne. Ce bus partira toutes les 30 minutes entre 9h30 et 16h10 mais ne desservira pas les arrêts de la ligne 77. (Belga)