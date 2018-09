La STIB dit adieu à la ligne 94 et présente la nouvelle ligne 8 (vidéo)

Les autorités régionales et locales ainsi que la direction de la STIB ont inauguré vendredi après-midi la prolongation de deux kilomètres de la ligne de rocade en tramway à Woluwe Saint-Pierre et Saint-Lambert. Cette nouvelle prolongation de la ligne, anciennement 94, entre le Musée du tram à l'avenue de Tervuren et la station de Métro Roodebeek ne devrait pas être la dernière sur cet axe qui dessert de nombreuses entreprises et quartiers depuis l'avenue Louise.

A terme, il est prévu qu'elle soit encore prolongée, a indiqué le ministre de Mobilité Pascal Smet (sp.a), se refusant toutefois à prédire sur quel parcours, en période électorale. Les libéraux des deux communes de Woluwe, qui siègent dans l'opposition, ont quant à eux ouvertement plaidé vendredi pour une connexion jusqu'à l'aéroport, ce qui nécessiterait toutefois un feu vert, voire une participation financière de la Région flamande.

La pose des rails le long du boulevard de la Woluwe et l'aménagement de quatre nouveaux arrêts ont été mis à profit pour remodeler entièrement cette autoroute urbaine en un boulevard de ville plus arboré et verdurisé, doté de pistes cyclables séparées du trafic routier, de zones de promenades, de nouveaux trottoirs, d'un mobilier et d'un éclairage public renouvelés. L'ensemble du chantier a mobilisé quelque 24,5 millions d'euros - 10 millions pour l'infrastructure ferrée et 14,5 millions pour la transformation de l'infrastructure routière. Pendant la semaine, sur le nouveau tronçon, le temps de parcours planifié est de 6 à 7 minutes en journée. En partant de Woluwe, il est désormais possible de rejoindre le quartier de la place Wiener à Watermael-Boitsfort, en une petite vingtaine de minutes.

Le soir et le week-end, les voyageurs n'attendront pas plus de 15 minutes leur tram à l'arrêt. En journée, un tram passera toutes les six minutes, en heures de pointe, et toutes les huit minutes, en dehors de celles-ci.