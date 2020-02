La STIB remplace les rails du tram 39 sur 2 kilomètres: "Des alternatives sont mises en place"

Vous l’avez sûrement constaté en passant à Wezembeek : des travaux sont en cours sur la ligne de Tram 39 entre les arrêts Louis Marcelis et Ban-Eik. Des travaux pour remplacer les rails sur 2 kilomètres de rails qui vont s’étendre à partir de lundi. En attendant, c'est la galère pour les automobilistes et les usagers de la Stib. Le carrefour entre les voies de tram et la chaussée de maline est en plein chantier pendant toute les vacances de carnaval.

"On a mis des alternatives en place comme le prolongement du 77 et du bus 76. Mais bien entendu, ça éloigne quand même les gens de leur destination habituelle. C'est aussi pour ça qu'on a choisi une période de vacances où il y a moins de trafic. Il y aura encore 2 phases de fermeture de carrefours. Une au début des vacances de mai pour l'avenue Kinnen et fin mai pour l'avenue Marcelis", précise Françoise Ledune, porte-parole de la Stib.