La Stib va renommer 17 arrêts pour leur donner un nom de femmes: Rosa Parks, Audrey Hepburn ou encore, Marguerite Duras

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Stib a changé temporairement le nom de 10 stations de la capitale. Et sur le long terme, pour "féminiser" son réseau, 17 arrêts seront renommés entre 2021 et 2023, annonce la Stib à travers un communiqué.

En cette journée internationale des droits des femmes, la Stib a décidé de mettre à l'honneur des grandes femmes qui ont marque l'Histoire en renommant pour 24h dix stations de métro bruxelloises. On retrouve notamment des figures internationales comme Simone Veil, Simone de Beauvoir, Greta Thunberg ou encore Rosa Parks.

Mais aussi des noms moins connus comme Clémence Royer, une philosophe et scientifique nantaise du 19e siècle qui s'est imposée comme figure du féminisme et de la pensée libre. Mais aussi Clara Schumann, l'épouse du pianiste Robert Schumann, qui était l'une des rares femmes musiciennes connues au 19e siècle, ou encore, Malala Yousafzai, militante pakistanaise contre le régime taliban, devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix qu'elle a reçu a seulement 17 ans.

Source: Stib.be

On retrouve aussi le nom de grandes femmes belges comme Lucia de Brouckère, une chimiste mais aussi la première femme à enseigner dans une Faculté des Sciences en Belgique, ou encore Heidi Van de Vijver, cycliste et championne de Belgique, et bien sûr, Sainte-Gudule, la sainte patronne de Bruxelles au côté de Saint Michel.

Aujourd'hui, le réseau Stib compte seulement 30 noms de femmes associées à des stations ou des arrêts. Mais changer définitivement le nom d'une station de métro n'est pas si simple pour la Stib car c'est le ministre bruxellois de la Mobilité qui a le dernier mot, mais aussi parce que peu nombreuses, ces stations constituent des points de repères importants dans la ville. C'est pourquoi la Stib a décidé de se concentrer sur les noms d'arrêt de bus et de tram, plus simple à modifier.

7 arrêts changeront définitivement de noms en 2021

En supplément de cette action éphémère, la Stib va renommer 17 arrêts de bus et de tram de la capitale entre 2021 et 2023 pour féminiser son réseau.

En 2021, seuls 7 arrêts seront concernés par ces changements. Deux nouveaux arrêts de bus seront inaugurés le 19 avril prochain: le nom de Clémence Everard a été choisi comme terminus de la nouvelle ligne de bus 74. Clémence Everard est une grande femme belge puisqu'elle est la première femme diplômée en médecine, chirurgie et obstétrique du pays. Cette même ligne de bus comptera également un arrêt Marie Curie à Anderlecht, près de la place Marie Curie. Rosa Parks donnera son nom à l’ancien arrêt 'Parc' situé rue du gentilhomme et desservant les lignes de bus 63, 65 et 66. Rosa Parks est une militante afro-américaine qui s’est battue pour les droits civiques.

Le 1er septembre 2021, cinq nouveaux arrêts porteront des noms de femmes:

Madeleine sur la nouvelle ligne de bus 52, dont l’arrêt est situé près de la rue et de la chapelle du même nom au centre-ville.

Audrey Hepburn remplacera l’arrêt Demunter sur les lignes de bus 13 et 88. Audrey Hepburn est une actrice britannique née à Bruxelles. Elle a aussi été ambassadrice de l’UNICEF.

Marguerite Duras remplacera l’arrêt Ypres sur la ligne de tram 51. La célèbre écrivaine et romancière auteur de l’Amant donne aussi son nom à une place située à proximité de cet arrêt.

Marie Depage remplacera l’arrêt Stallaert sur la ligne de bus 60. Marie Depage était infirmière, surtout connue pour avoir soigné des blessés pendant la Première Guerre mondiale. La rue Marie Depage se situe à proximité, rendant ainsi son changement de nom plus simple pour les utilisateurs.

Marie-Christine remplacera Outre-Ponts sur les lignes de tram 62 et 93. Marie-Christine était archiduchesse de Habsbourg et l’une des sœurs de Marie-Antoinette. L’arrêt se trouve à proximité de la rue commerçante du même nom à Laeken.

En 2022 et en 2023, 10 arrêts supplémentaires seront renommés. Les informations pratiques se trouvent sur le site de la Stib.