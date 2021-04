La vaccination s’ouvre au plus de 46 ans à Bruxelles

La possibilité de s'inscrire sur liste d'attente pour bénéficier d'un vaccin en dernière minute est désormais ouverte à Bruxelles aux personnes âgées de 40 ans et plus, selon le site dédié de la Région bruxelloise.



Toutes les personnes nées en 1975 ou avant peuvent prendre rendez-vous via la plateforme Bru-Vax, ou par téléphone, renseigne la Région. C'est également toujours le cas de toute personne adulte présentant des facteurs de comorbidité, et domiciliée à Bruxelles. Depuis vendredi à 17h30, ceux qui sont nés en 1980 ou avant peuvent aussi s'inscrire via Bru-Vax sur liste d'attente, pour bénéficier d'éventuels vaccins excédentaires.

Selon le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, afin d'éviter que les rendez-vous de mai n'engendrent trop de deuxièmes vaccinations durant les vacances et donc une protection moindre à certains vacanciers, en mai, les rendez-vous fixés pour la deuxième dose seront fixés huit semaines plus tard. D'après le ministre qui s'est exprimé dans ce sens au cours de la séance plénière du parlement bruxellois, le niveau de protection est comparable. Jusqu'à présent, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca a été administrée douze semaines après la première. A Bruxelles, la campagne de vaccination a avancé plus rapidement qu'ailleurs vers les tranches d'âge plus basses. En dehors des personnes "à risque", l'âge limite pour s'inscrire à la vaccination via Bru-Vax, ainsi que celui pour se mettre sur liste d'attente, sont régulièrement revus à la baisse, tranche par tranche. Les informations mises à jour sont renseignées sur le site "coronavirus.brussels".