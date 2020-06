La Ville de Bruxelles et Molenbeek lancent un appel aux habitants pour embellir les abords du canal

La Ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek-Saint-Jean ont lancé mercredi un appel à des initiatives citoyennes doté de 110.000 euros pour embellir les abords du canal concernés par le Contrat de Rénovation Urbaine Citroën-Vergote. Objectif: soutenir et dynamiser la cohésion sociale dans ces quartiers pour notamment répondre aux conséquences sociales de la crise sanitaire du printemps.



Dès à présent, les habitants des abords du Canal sont invités à répondre à l'appel à initiatives citoyennes conjoint de la Ville de Bruxelles et de Molenbeek. Chaque projet innovant, vert et solidaire sélectionné pourra être soutenu à hauteur de 10.000 euros.

Tous les acteurs du quartier (citoyen(ne), collectif, association, comité, institution, ...) sont invités à présenter leur candidature, avant le 6 juillet prochain.

Les initiatives retenues devront être réalisées avant la fin du Contrat de Rénovation Urbaine Citroën-Vergote, soit le 31 janvier 2023. "Cette période de confinement a permis à chacun de porter un regard neuf sur le quartier qui l'entoure. Le Contrat de Rénovation Urbaine Citroën-Vergote veut offrir aux habitants et aux associations la possibilité de déployer ou de renforcer les réponses à ces besoins pour des quartiers toujours plus dynamiques, verts et solidaires. Nous devons, comme pouvoir public, être les alliés des citoyens pour rendre nos communes plus conviviales et humaines", ont commenté mercredi l'échevin de la Rénovation Urbaine de la Ville de Bruxelles, Arnaud Pinxteren (Ecolo), et la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS).

Les candidatures sont ouvertes sur www.bruxelles.be/appel-initiatives-CRU1 et www.molenbeek.irisnet.be