La Ville de Bruxelles fait passer des auditions... à ses artistes de rue

Première auditions de l’année à la Ville de Bruxelles. Pour pouvoir jouer dans les rues de la capitale, les artistes doivent passer devant le jury artistique de la ville. Une mesure mise en place depuis 10 ans. Fabien Résimont, responsable de la cellule arts vivants au service culture de la Ville de Bruxelles : "Il y a deux moyens d'avoir une autorisation pour jouer dans la rue. Soit on sort d'un conservatoire ou d'une école d'art et on vient montrer son diplôme. Soit on est autodidacte et on vient passer l'audition."

Trois groupes d’artistes se sont présentés hier. Tous ont décroché leur autorisation. Ils sont maintenant autorisés à jouer dans la ville pendant un mois, avec 3 renouvellements possibles dans l’année.