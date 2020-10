Bruxelles: la ville offre une interprétation en langue des signes pour les sourds et malentendants

Dans le cadre de son Plan d’action Handicap, Inclusion et Accessibilité, la Ville de Bruxelles propose un nouveau service aux personnes sourdes et malentendantes. Une interprétation en langue des signes est désormais disponible dans les services Population et Etat civil de la Ville de Bruxelles. Le service proposé consiste dans l’interprétation à distance pour des entretiens entre les personnes sourdes ou malentendantes et les employés de la Ville de Bruxelles.

Concrètement, comment cela marche?

Les employés disposent d'une tablette qui les met en relation avec un interprète en langue des signes. La personne sourde ou malentendante qui en fera la demande sera en contact visuel avec l'interprète qui apparaîtra sur l'écran de la tablette, tandis que l’employé de la Ville sera en communication vocale via les micros et les écouteurs de la tablette.

Cette nouveauté permet donc aux citoyens qui en expriment le besoin de réaliser leurs démarches administratives en toute autonomie. Ce service est disponible pour les francophones et les néerlandophones. Ce service est gratuit.

Ce service est accessible au Centre administratif de la Ville (dans le centre) ainsi que dans les antennes qui se situent à l’avenue Louise, à Laeken et à Neder-Over-Heembeek.

Bruxelles est la deuxième ville de Belgique à offrir ce service aux citoyens, après Liège.

Selon la Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB), en 2016, nous comptions 105.722 personnes sourdes ou malentendantes en Région de Bruxelles-Capitale, soit près de 9% de la population.