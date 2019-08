Laeken: il perd le contrôle de son véhicule et finit dans une fontaine

Un spectaculaire accident de la circulation est survenu place Émile Bockstael, à Laeken en région Bruxelloise, peu après 19h. Pour une raison inconnue, un jeune conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans une fontaine. L'un de nos alerteurs nous a joints un cliché de la scène via le bouton orange Alertez-nous. (voir illustration article). La zone de police de Bruxelles-capitale/Ixelles informe que le conducteur qui a "perdu les pédales a été entendu nos agents. L'incident n'a pas fait de blessé. Le conducteur ne semble pas être sous l'influence de l'alcool."

La voiture était toujours dans la fontaine en début de soirée et devait être dégagée par une dépanneuse dans la soirée.