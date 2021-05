Laeken: la police retrouve 5 vélos électriques volés dans un appartement

(c) Belga

Une perquisition pour flagrant délit de vente de stupéfiants permet la saisie de vélos volés ainsi que de près de 700 grammes de stupéfiants et de la somme de 4 000 euros.

Dans le cadre d’un dossier de suspicion de ventes de stupéfiants et d’héroïne à Laeken, la recherche locale de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles a interpellé en flagrant délit de vente d'héroïne, le mardi 18 mai 2021, une personne âgée de 37 ans, déjà connue pour deux faits de séjour illégal. Lors de son interception, l’homme détenait sur lui la somme de 260 euros en petites coupures.

Lors de la perquisition effectuée dans son appartement situé à Laeken, les enquêteurs ont retrouvé dans sa pièce de séjour 5 vélos électriques dont deux signalés volés ainsi que deux autres vélos dont l’un également faisait l’objet d’un signalement. Dans la chambre du suspect, deux sacs rempli de matériel de bricolage encore contenus dans leur emballage, dont de nombreuses pièces achetées en plusieurs exemplaires, sans la moindre facture présente.

En ce qui concerne les stupéfiants, saisie a été faite de 206 grammes de cocaïne, 421 grammes d’héroïne et de 34 grammes de cannabis. Aussi, le suspect détenait en son domicile la somme de 4 130 euros uniquement en coupures de 10, 20 et 50 euros et 11 GSM.

Le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.