Laeken: que vont devenir les vieilles tombes du cimetière?

Le cimetière de Laeken est parfois appelé le Père Lachaise bruxellois. Il regorge en effet d’œuvres d’art. Un patrimoine méconnu de beaucoup de Bruxellois. "On a une crypte impressionnante et magnifique", souligne Quentin Parete, un architecte. "Il y a des sculptures, un Rodin,... Il y a vraiment un patrimoine architectural et culturel impressionnant."

Malheureusement, beaucoup de tombes sont à l’abandon ou abîmées suite à la chute d’arbres il y a quelques années. La ville de Bruxelles vient d’obtenir un permis d’urbanisme, ce qui signifie que les travaux et les rénovations vont pouvoir commencer. "Sur 99 tombes qui ont un intérêt culturel, historique et patrimonial, nous en avons sélectionné 45", explique Ahmed El Ktibi, échevin de l'Etat civil et de la Population de Bruxelles. "On a évidemment besoin d'une entreprise spécialisée, d'architectes et d'artisans capables de travailler la vieille pierre et le marbre. Ça va prendre du temps et beaucoup d'argent."

500.000 euros vont être débloqués dans un premier temps. Les travaux devraient débuter au printemps.