Dramatique incendie à Laeken: deux enfants perdent la vie

Dramatique incendie à Laeken en région bruxelloise, avenue Prudent Bols. Deux enfants, nés en 2016 et 2018, ont perdu la vie, d'après HLN. L'incendie s'est déclaré dans une habitation de 3 étages vers 12h45. "A l’arrivée sur place, le 1er étage était complètement embrasé et prenait de l’ampleur vers le 2ème", explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Emmenés dans un premier temps en milieu hospitalier, les deux enfants n'ont pas survécu. Quatre autres personnes ont été intoxiquées par la fumée et ont été évacuées vers l’hôpital. Les deux victimes avaient 3 et 5 ans et étaient frère et soeur. Ils sont issus d'une famille composée de 5 enfants. La maman aurait été absente pour aller chercher ses autres enfants.

"D'un coup j'ai vu un pompier sortir avec une petite fille. Il est venu et l'a mise à terre. J'ai vu un deuxième pompier sortir avec un petit garçon. J'ai vu que l'enfant et sa soeur étaient brûlés. Les pompiers essayaient de faire des massages cardiaques", a confié un témoin.

Le feu a été éteint. La police a été établi un périmètre de sécurité et le parquet a fait appel à un expert incendie pour descendre sur les lieux.

La maison est inhabitable et l’origine reste à déterminer. Les pompiers ont déployé sur place deux autopompes, deux auto-échelle, deux équipages SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et cinq ambulances.