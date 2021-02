Le "Brussels Beer Project": l'aventure de deux amis est devenue un énorme succès

Olivier et Sébastien se rencontrent pendant leurs études d’ingénieur de gestion lors d’un séjour Erasmus. Les deux amis se découvrent une passion commune, l’entreprenariat. Alors âgés de moins de 30 ans, ils décident de créer leur propre entreprise mais cherchent encore le concept. C’est lors d’une randonnée, en plein "brainstorming", qu’ils se rendent à l’évidence: ils aiment la bière !

"On voulait créer une entreprise en ligne avec nos valeurs… Notamment les plaisirs de bouche. La bière c’était donc une évidence car c’est une passion en tant que consommateur."

C’est en 2013 que le "Brussels Beer Project" voit le jour avec une brasserie au cœur de la capitale à Dansaert. L’objectif ? Créer des bières belges originales et modernes. Les deux amis lancent 4 prototypes de bières qu’ils vont faire goûter à leurs amis et familles : Alpha, Bêta, Gamma et Delta… Et c’est Delta qui séduira le plus grand nombre.

Des dizaines de bières différentes vendues dans 20 pays différents

La bière Delta est lancée sur le marché belge et le succès est immédiat. A tel point que d’autres bières suivent. Une quarantaine de bières différentes s’exportent aujourd’hui dans une vingtaine de pays, de la France jusqu'au Japon. "Un voisin nous a un jour appelé étonné pour nous dire qu’il venait de trouver notre bière, la Delta, dans les rayons d’un magasin à... Malte."

La petite aventure brassicole du début entre deux amis est donc devenu un job à temps plein. Aujourd’hui, Brussels Beer Project emploie une trentaine d’employés. Une seconde brasserie ouvrira prochainement à Bruxelles, du côté d’Anderlecht.