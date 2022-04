Le campus Brusafe ouvre ses portes aujourd'hui: il formera aux métiers de la Sécurité, de la Prévention et du Secours

Le secteur de la Sécurité engage : à Bruxelles, il y a 350 emplois vacants, notamment dans la police, les services incendies et l’aide médicale urgente. Le campus Brusafe réunit tous ces acteurs en un seul lieu à Bruxelles. Et aujourd’hui, il ouvre ses portes aux futures recrues.

25m de haut, l’équivalent d’un immeuble de 8 étages. Les visiteurs, comme Elodie, peuvent tester la grande échelle des pompiers. "C’était l’occasion de voir un peu leur univers, et franchement, c’est super impressionnant, ça me donne encore plus de respect pour leur profession. Ils nous donnent de bons conseils, et en fait il ne faut vraiment pas regarder en bas parce que sinon ça ne va plus", nous raconte-t-elle.

Pour devenir pompier ou pompière, les épreuves sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Bérénice Poelmans, chargée des ressources humaines au Siamu : « Il y a toute une préparation physique qui doit être réalisée, pour les épreuves mais aussi au quotidien par la suite puisque c’est un métier qui reste quand même physique. Et donc cette préparation-là se fait le plus tôt possible pour que le candidat soit le plus à l’aise pendant son processus de recrutement »

Solène n’a que 14 ans, mais la jeune fille sait ce qu’elle veut faire depuis qu’elle a 3 ans : « Urgentiste ou pompier », répond-elle, sûre d’elle. Ce qui lui plaît dans cette profession ? « Aider les personnes, surtout que je déteste voir les gens souffrir, donc c’est vraiment le contact humain »

D’autres veulent changer de carrière : Serge est développeur informatique, il a envie d’aller sur le terrain, et de changer de vie. « J’ai souvent été confronté à des accidents, des situations difficiles… Donc j’aimerais bien me retrouver de l’autre côté en tant que secouriste », explique-t-il.

Les professionnels de la sécurité, de la prévention, et du secours, partageront toute la journée leur expérience avec les futurs candidats. Il y a au moins 350 postes vacants dans ces domaines.