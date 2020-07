Le célèbre café Bastoche a trouvé des repreneurs

(c) DR

Le célèbre café Bastoche du "cimetière d'Ixelles", le quartier étudiant bruxellois, a trouvé ses nouveaux propriétaires: Les Organisateurs, une société d'évènementiel bruxelloise. Trois associés se sont unis pour réussir le pari de rouvrir la brasserie avant le mois de septembre. Au menu, après un chantier de remise à neuf : une nouvelle carte, un plus grand espace de fête/bar, mais aussi quelques rappels à l'ancienne vie de la Bastoche. Modernisé, l'endroit gardera son nom d'origine, puisque c'est un lieu mythique pour bon nombre de Bruxellois. La Bastoche avait connu des mois très compliqués avant la crise, et le COVID-19 et la fermeture obligatoire l'a achevée. La brasserie était en faillite à la fin du mois de mai, faute de repreneurs.