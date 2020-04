Le célèbre Hôtel Métropole de Bruxelles pourrait définitivement fermer: 129 emplois menacés

(c) Belga

La SA Hôtel Métropole se voit contrainte d'envisager la cessation définitive de son activité hôtelière, la crise due au coronavirus s'ajoutant à la situation difficile vécue par l'hôtel cinq étoiles bruxellois depuis des années, a-t-elle annoncé mercredi. Les représentants du personnel ont été informés du projet de fermeture d'entreprise ce mercredi, au cours d'un conseil d'entreprise. La fermeture de l'hôtel menace l'emploi de 129 salariés.

L’un des derniers grands hôtels bruxellois encore indépendant est en pertes nettes depuis cinq ans, ayant subi l’impact des attentats terroristes perpétrés à Paris, puis des attentats à Bruxelles en 2016 avant les travaux autour du piétonnier et de la station de métro. "Privé durant plusieurs mois d’un accès pour les véhicules, confronté pendant une longue période à un trou devant ses portes et aux nuisances sonores des divers chantiers environnant, l’hôtel a beaucoup perdu en attractivité, tant pour les particuliers (terrasse et hôtel) que pour les organisateurs d’évènements professionnels", invoque la direction qui attendait beaucoup de l'année 2020 avec la clôture des travaux du piétonnier. Malheureusement, l'épidémie de coronavirus a piétiné cet espoir.