Policiers et militaires manifestent à la sortie du Te Deum : "Tous demandent la même chose: de l’aide de la part du Roi"

En ce jour de fête du Roi, qui est aussi le chef des armées, des militaires ont mené des actions symboliques devant le traditionnel Te Deum pour réclamer plus de respect de la part du gouvernement Michel. Arnaud Gabriel était sur place pour RTL INFO. "A la sortie du Te Deum, il y avait des pompiers, des policiers et des militaires. Tous demandaient la même chose: de l’aide de la part du Roi".

Il a demandé à un responsable syndical des militaires la raison de la grogne. "A travers notre action nous désirons sensibiliser la population qui est en sécurité grâce aux militaires, sans pour autant les bloquer. Nous voulons également exprimer un signal très fort envers les autorités politiques et civiles pour cesser de massacrer le statut du militaire et de mettre fin à l’incertitude quant à la restructuration de la Défense", a indiqué Dimitri Modaert, responsable du bien-être au travail au SLFP Défense.

Des policiers et des pompiers se sont également joints au mouvement. Les policiers étaient nombreux à manifester leur mécontentement dans les rues de Bruxelles. Vous êtes nombreux à les avoir aperçus et à avoir activé le bouton orange pour nous le communiquer. Les policiers craignent pour leur pension, dénoncent un manque de personnel et demande une revalorisation salariale. Les policiers se plaignent aussi de leurs syndicats qui ne font pas, selon eux, correctement leur travail. Ils envisagent donc de créer leur propre organisation.