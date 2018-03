Le chantier du RER reprend: un coup de communication ou une réelle avancée des travaux?

Les travaux pour le réseau de train express autour de Bruxelles ont repris lundi. Mais le gouvernement et la SNCB marquent le coup aujourd'hui. Le fédéral avait débloqué un milliard d'euros pour le projet. La reprise des travaux concerne la ligne 161 Bruxelles - Ottignies. Des coups de pelle seront donnés à Hoeilaart ce mardi.

"C’est un exercice de communication politique pour le redémarrage des travaux mais le chantier reste immense. Il faut effectivement politiquement être sûr que l’argent sera bien affecté pour finaliser les travaux et tenir les délais. Il faut donc rester très prudent par rapport à ce dossier qui a déjà trop duré et auquel beaucoup ne croient plus. Il faut faire autre chose que de la communication politique et montrer que les chantiers avancent", déclare Philippe Mathis, chef de groupe cdH au conseil provincial du Brabant wallon.

Alors, coup de communication ou réelle avancée des travaux? François Belot viendra répondre à cette question. Le ministre fédéral de la Mobilité sera l'invité de Bel RTL à 7H50.

Deux dates quand même à retenir dans ce dossier: 2024 pour la mise en service partielle de ce RER. Et pour la fin des travaux on table sur 2031. Soit dans 13 ans...