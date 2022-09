Le chômage poursuit sa baisse à Bruxelles

(Belga) Le mois d'août a été le 13e mois consécutif de baisse du chômage en Région bruxelloise, se félicite vendredi l'office régional Actiris. Sur base annuelle, il a baissé de 2,4%, pour concerner 88.638 personnes. Celui des jeunes suit également une tendance baissière, de 1,4% sur un an, avec 8.499 chercheurs d'emplois de moins de 25 ans comptabilisés en août.

Le taux de chômage s'établissait à 15,4% (-0,4 points de pourcentage par rapport à août 2021) et à 22% chez les jeunes. Sur les 88.638 personnes en recherche d'emploi dans la capitale, 10% sont âgées de moins de 25 ans, 27% ont 50 ans ou plus, 49% sont chômeurs de longue durée (2 ans et plus) et 62% ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire 2e degré ou n'ont pas de diplôme reconnu en Belgique, relève Actiris. (Belga)