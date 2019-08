L'auteur d'un délit de fuite à Schaerbeek identifié: il avait abandonné sa passagère blessée après un accident

L'automobiliste qui aurait causé un accident samedi soir sur la chaussée de Helmet à Schaerbeek a été identifié et sera entendu dans les prochains jours, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Laatste Nieuws.



Un accident de la circulation a fait deux blessés samedi soir vers 20h50 chaussée de Helmet à Schaerbeek, à hauteur de la rue Waelhem. Une voiture aurait fait des tonneaux avant de finir sur le toit. Le conducteur, légèrement blessé, a pris la fuite à pied.

Sa passagère a également été blessée et emmenée à l'hôpital. La chaussée de Helmet a déjà connu plusieurs accidents. Une jeune fille de 14 ans avait été fauchée par une voiture mi-juin, au même endroit, et une dame âgée avait été renversée fin juin un peu plus loin sur cette chaussée.