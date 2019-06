Le corps inanimé d'une femme de 32 ans découvert à Evere: le décès est considéré comme "suspect"

Le corps inanimé d'une jeune femme de 32 ans a été retrouvé dimanche par sa famille dans un appartement situé rue Godefroid Kurth à Evere, selon une information diffusée lundi par le quotidien La Capitale et confirmée par la porte-parole du Parquet de Bruxelles.



Le médecin du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) qui s'est rendu sur place n'a pas pu établir avec certitude la cause du décès. Etant donné le jeune âge de la victime et l'absence de conclusions sur les circonstances de sa mort, le Parquet de Bruxelles a été averti des faits. La procédure veut que le décès soit dès lors considéré comme "suspect". Un médecin légiste a été mandaté sur les lieux.