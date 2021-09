Le Covid Safe Ticket bientôt utilisé dans l'horeca: Fabrizio n'a reçu aucune information et pense perdre des clients

L'utilisation du Covid Safe Ticket sera étendue dans les prochains jours, d'abord à Bruxelles puis en Wallonie. Il sera donc bientôt réclamé à l'entrée des salles de sport, des bars et des restaurants. A quelques jours de sa mise en œuvre, nous avons interrogé des restaurants dans la capitale. Ils nous disent n'avoir reçu aucune indication, ne pas savoir comment s'organiser, ni même s'il y aura des contrôles.

L'une de nos équipes s'est rendue à Woluwe-Saint-Lambert. Dans son restaurant, Fabrizio Bongiorno remplit son agenda de réservations. Malgré les appels, il s'inquiète de perdre sa clientèle dans quelques jours à cause du Covid Safe Ticket. "J'ai déjà eu plusieurs clients qui m'ont dit clairement que, comme ils n'étaient pas vaccinés et qu'ils ne souhaitaient pas se faire vacciner actuellement, qu'ils allaient clairement se rendre en périphérie pour aller au restaurant, où le Covid Safe Ticket n'est pas obligatoire", explique Fabrizio, patron de la Trinacria.

Les seules consignes qu'on a, c'est des journaux

Encore dans le flou, le restaurant ne sait pas comment vont se dérouler les contrôles. "Aucune consigne claire et nette du gouvernement ou de qui que ce soit. Les seules consignes qu'on a, c'est des journaux. Une chose est sûre, tant qu'on n'aura pas de consignes claires et nettes du gouvernement, moi je n'appliquerai pas cette règle dans mon restaurant", réagit-il.

Utilisés pour contraindre la population?

Le patron n'est pas le seul dans la situation. Nous nous sommes rendus dans un autre commerce. "On ne sait pas du tout comment ça va se passer, donc verra. Est-ce qu'il y aura beaucoup de contrôles ou pas? Après il faut respecter les lois, mais bon, mes patrons ne peuvent pas en plus payer quelqu'un pour rester à l'entrée et contrôler tout le monde", nous indique Yolande, serveuse au restaurant La Terrasse.



Des restaurateurs nous confient avoir l'impression d'être utilisés par le gouvernement. Pour eux, les autorités utilisent les commerces afin d'obliger les Bruxellois à se faire vacciner.