Le cri d’alarme des étudiants en situation de précarité: ils manifestent à Bruxelles

La Fédération des étudiants francophones interpelle la ministre de l'Enseignement supérieur. Ils exigent que des mesures soient prises pour lutter contre la précarité dont certains sont victimes.

Pour se faire entendre, de nombreux étudiants ont organisé une manifestation pour dénoncer leur situation de précarité. Ils ont pris soin de respecter les distanciations sociales à cause du covid, en placant des chaises sur la place des Martyrs à Bruxelles. Une quarantaine de personnes étaient réunies ce vendredi. L'événement était filmé et diffusé sur les réseaux sociaux afin que les autres étudiants, absents, puissent assister à la manifestation en direct.

Tout est parti d'une consultation menée par la Fédération des étudiants francophones. 5500 étudiants ont été interrogés sur le thème de la précarité. Il ressort de cette étude que pour 93% des jeunes interrogés, cette lutte contre la précarité est totalement nécessaire. Et 32% se disent même confrontés à cette précarité.



Ils ont dû également se pencher sur des priorités parmi les revendications. Et c'est la réduction du minerval, droit d'inscription, et la gratuité des supports de cours qui figurent en haut de la liste. Toutes les mesures présentées ce vendredi seront ensuite présentées à la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny en Fédération Wallonie Bruxelles.