Le départ du Tour de France aura lieu à Bruxelles cette année: voici les critères si vous souhaitez y travailler

Le grand départ du Tour de France aura lieu à Bruxelles début juillet. A 4 mois de l’événement, les préparatifs vont bon train. Les réservations de chambres d’hôtels à la rénovation des voiries en passant par l’engagement de 3000 volontaires.

Accueillir des dizaines de milliers de visiteurs et faciliter le bon déroulement de la course, le défi des organisateurs passe par l’engagement de 3000 volontaires. Parmi les conditions requises, avoir 16 ans minimum et afficher de l’enthousiasme. Et si la connaissance de plusieurs langues est un atout supplémentaire, sachez qu’un défraiement journalier forfaitaire sera prévu. Marina Bresciani, est la porte-parole de "Brussels major events". Elle précise: "Il y a bien-sûr les signaleurs. Ceux qui seront en bord de route et encadreront un peu la course. Ensuite, il y aura plein d'autres personnes qui se feront les ambassadeurs du grand départ. Ils seront là pour accueillir les visiteurs, donner des informations. C'est une fonction tournée vers les gens."

Du monde dans la capitale

Si la route de l’arrivée de la première étape devant le château de Laeken doit être remis en état, peu de gros travaux de voirie seront nécessaires. Mais à Bruxelles il y a le tram. Conséquence, les rails peuvent être dangereux pour les coureurs. Françoise Ledune, porte-parole de la STIB, indique: "Nous allons couler du caoutchouc dans la gorge des voies. Au-dessus, nous allons mettre une sorte de "tape" (ruban) qui va recouvrir les rails." Si le grand départ concerne deux étapes dont un contre la montre par équipe, la caravane du Tour arrive plusieurs jours avant l’événement. Il faut donc loger 2500 membres de l’organisation dont les coureurs et 2000 journalistes étrangers. Soit l’assurance de comptabiliser 18.000 nuitées dans la capitale. Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hôtels Association: "Nous attendons à-peu-près 25.000 personnes sur l'ensemble de la semaine. Nous pouvons absorber cette demande. Pour une période comme début juillet, qui est une période plus calme pour le secteur hôtelier, c'est une belle opportunité"

Le grand départ du Tour de France à Bruxelles se tiendra les 6 et 7 juillet prochains