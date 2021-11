Le drame de Schaerbeek aurait-il pu être évité? La famille a prévenu la police et les médecins que la maman était en crise

Le juge d’instruction saisi hier par le parquet suite à l’infanticide qui a eu lieu à Schaerbeek ce week-end l’a été pour meurtre. Dimanche soir, la maman, a comparu devant le juge et a été inculpée d’infanticide et placée sous mandat d’arrêt. Pour finir, le parquet a déclaré ce matin qu’il tentait de déterminer en interne si ce drame aurait pu être évité et que la police menait une démarche identique. Les conclusions de ces recherches seraient prioritairement discutées avec la famille.





"C’est l’aboutissement d’une tragédie"



Depuis la découverte du corps dimanche matin, l’entourage de la maman et de ses deux fils est en colère. Ils ont alerté les autorités, la police, lest médecins, pour leur expliquer que les enfants étaient en danger, mais, selon eux, rien n’a été fait. "On essaie déjà depuis un moment de prévenir les gens comme quoi la mère des enfants est dangereuse parce qu’elle souffre de problèmes mentaux très très graves. La police nous a dit à l’époque qu’elle se chargeait de surveiller la mère. Et puis comme elle a rompu avec nous et que ce n’était pas la première fois et qu’on se bat toujours contre des montagnes et que ça ne va jamais, on a attendu et jusqu’à aujourd’hui, ça fait un an qu’on avait plus de nouvelles de sa part. C’est l’aboutissement d’une tragédie parce qu’il y a deux ans et demi, mon frère partait et je me suis retrouvée au commissariat de police parce qu’il y a eu une crise aussi et on ne nous a pas entendus, on a dit que l’affaire allait être confiée au parquet de la jeunesse et qu’on allait nous appeler, on ne nous a pas appelés", a expliqué la tante des enfants, au micro de Sébastien Rosenfeld pour RTL TVi.

La maman a même prévenu il y a quelques jours que sa fille était au plus mal. "Elle a alerté la police parce qu’elle a senti que sa fille était en crise". Ils sont passés voir la famille, mais n'ont rien remarqué d'anormal. Quelques heures plus tard, la maman a commis l'irréparable.





Rappel des faits



Vendredi soir, la police est intervenue une première fois au domicile de la famille à Schaerbeek. L'intervention policière était due aux troubles mentaux dont souffre la maman mais sur place, les agents ont constaté que la situation n'était pas inquiétante dans la mesure où la mère était calme et ses deux fils étaient en sécurité. Un peu plus tard, elle a toutefois été prise d'une crise de décompensation durant laquelle elle a tué son fils cadet âgé de 8 ans, qu'elle a ensuite enterré dans une aire verte à proximité de son domicile.



Pendant la nuit de samedi à dimanche, une voisine a entendu du bruit dans le couloir de l'immeuble et a vu sortir le mère avec son fils aîné et des bagages. La police a été appelée et s'est rendue sur place, au vu d'un éventuel risque de départ en Syrie, où serait parti le père des deux enfants. Arrivés sur place, les policiers ont constaté que le plus jeune fils avait disparu et une enquête pour disparition inquiétante a aussitôt été ouverte. Lors de son transfert au commissariat, elle a spontanément déclaré aux policiers avoir tué son enfant et a indiqué l'endroit où elle l'avait enterré.