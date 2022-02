Le festival Bright Brussels a attiré les regards de quelque 300.000 personnes

(Belga) La sixième édition du festival Bright Brussels se clôture ce dimanche soir sur une fréquentation estimée de 300.000 personnes, a annoncé en début de soirée l'agence régionale du tourisme Visit.brussels. Cette évaluation est réalisée entre autres sur base des GSM qui ont été signalés à proximité des 23 installations lumineuses depuis jeudi, jour du lancement de l'événement.

En plus des créations lumineuses réalisées par des artistes nationaux et internationaux dans les quartiers européen, Royal et Flagey, des nocturnes dans des musées et des visites guidées ont été proposées via une programmation "OFF". C'était la première fois que le quartier Flagey était mis en lumière dans le cadre du festival Bright Brussels. Plusieurs lieux emblématiques comme la façade de la maison de la radio mais aussi l'abbaye de la Cambre ont été "sublimés". L'intérieur de l'église Notre-Dame a aussi accueilli une œuvre artistique composée de lumières suspendues. Autre nouveauté de cette édition, le Sibelga Light Market s'est implanté dans le parc Royal avec un atelier de réparation de luminaires endommagés et un marché de luminaires de seconde main. La Stib a par ailleurs permis à ses voyageurs de laisser une trace numérique de leurs passages dans la station Schuman. Visit.brussels avance que l'empreinte carbone du festival est neutre pour la deuxième édition consécutive. Des efforts sont réalisés au niveau de la durabilité, afin de minimiser l'impact environnemental de l'événement. Un audit externe a de plus été lancé cette année pour obtenir un bilan environnemental complet du festival et voir comment l'améliorer. Bright Brussels reviendra l'année prochaine, du 9 au 12 février 2023.