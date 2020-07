Le festival FrancoFaune reviendra en octobre à Bruxelles

(Belga) La 7e édition du festival FrancoFaune se tiendra du 29 septembre au 17 octobre dans 15 lieux bruxellois. Une quarantaine de concerts issus la scène francophone seront programmés.

Le festival s'ouvrira au VK avec la carte blanche hip-hop donnée au rappeur bruxellois Peet du 77. Les représentants de la chanson française Alain Chamfort et Jacques Duvall auront aussi carte blanche le 7 octobre à l'Atelier 210. Ils reprendront les plus grands titres réarrangés par le multi-instrumentiste Boris Gronemberger, comme River Into Lake et Girls in Hawaii. Grand nom de la scène rock belge, Stef Kamil Carlens, ancien bassiste du groupe anversois dEUS et leader de Zita Swoon, a de même reçu une carte blanche pour clôturer le festival en chantant en français au 140 le 17 octobre. La programmation francophone explorera tous les genres musicaux. Elle sera avant tout belge, avec des concerts d'artistes confirmés comme Marie Warnant et Ivan Tirtiaux, des nouveaux albums à découvrir pour Jules & Jo et Daniel Hélin ainsi que des premières scènes pour le groupe Bisoudefeu, composé de Betty Patural et Guillaume Lelièvre qui se sont rencontrés à l'émission française The Voice, ou encore Lou K. Francofaune et Les Nuits Botanique partageront des soirées communes avec notamment Sages comme des Sauvages, Kùzylarsen mais aussi Badi et Laryssa Kim le 11 octobre. Malgré les restrictions de voyage, la francophonie internationale sera représentée avec la musique pop du canadien Bernhari, le suisse Jerrycan, le français Julien Gasc, versé dans la musique alternative, qui se produira au MIMA et la chanteuse française Aloïse Sauvage qui sera aux Nuits Botanique le 8 octobre. (Belga)