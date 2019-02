Le hall des départs bondé à Brussels Airport: "Un conseil, prévoyez d'arriver tôt" (vidéo)

Des halls déserts mercredi mais bondés ce jeudi à Brussels Airport. Le trafic aérien a repris hier soir peu après 22h. Il avait été interrompu durant 24h en raison de la grève nationale. Ce matin, il y a foule à l'aéroport car davantage de vols sont prévus pour rattraper les liaisons annulées.

Notre journaliste, Sébastien de Bock, s'est rendu sur place pour faire le point sur la situation. "Il y a des files notamment au guichet de la compagnie aérienne de Brussels Airlines. Cette journée de reprise est un peu particulière à Brussels Airport. Les compagnies aériennes ont décidé d’affréter plus de vols avec des avions plus importants pour essayer de rattraper le retard accumulé hier", explique-t-il.

"Puis, il y a les passagers qui ont décidé de partir aujourd’hui et ceux qui sont restés coulés au sol hier et qui ont décidé de postposé leur départ. Brussels Aiport estime qu’il y aura 33.000 passagers ou plus. C’est une hausse de 11%. Les équipes ont été renforcées pour informer et guider les passagers. Pour l’instant tout ce passe bien mais il risque d’y avoir des files notamment au screening, lors de la fouille des bagages. Un conseil, si vous devez partir de Brussels Airport aujourd’hui, prévoyez d’arriver tôt."