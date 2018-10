Le jeune Bruxellois Miguel Amorim De Lemos retrouvé mort en forêt de Soignes

Miguel Amorim De Lemos, un homme âgé de 21 ans qui avait été signalé disparu à Ixelles, a été retrouvé mort dimanche soir dans la Forêt de Soignes, indique lundi le parquet de Bruxelles, qui a ouvert une information judiciaire dans le cadre de ce décès.

Miguel Amorim De Lemos avait disparu depuis dimanche. Ce jour-là, le jeune homme s'était rendu sur le campus de l'ULB de l'avenue Franklin Roosevelt à Ixelles, et avait reçu un appel sur son GSM vers 11h00. Depuis lors, il n'avait plus donné de ses nouvelles.



Le jeune homme allait régulièrement se promener dans la Forêt de Soignes et c'est dans ce lieu que des promeneurs ont découvert son corps sans vie. "Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause du décès sur place. Une autopsie a été ordonnée et une analyse toxicologique sera éventuellement effectuée", indique le parquet de Bruxelles.