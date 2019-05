Le kangourou qui errait sur le ring de Bruxelles a été retrouvé: "Nous accueillons un nouveau pensionnaire"

Il y a quelques jours, nous vous rapportions l'histoire de Gabriel surpris par un kangourou qui errait sur le ring de Bruxelles. "Il était peu avant 3 heures du matin, je me trouvais à Anderlecht sur la 2e bande et j’ai aperçu au loin un animal mais je n’aurais pas pensé à celui-là", nous avait-il expliqué via le bouton orange Alertez-nous.

La police fédérale nous avait alors rapporté que plusieurs automobilistes avaient croisé l'animal. Il semblerait que le fugitif ait finalement trouvé un nouvel habitat. Le kangourou a été accueilli au sein de l'asbl "L'arche", un centre d'hébergement et de revalidation pour animaux indigènes et exotiques. "Nous accueillons un nouveau pensionnaire. Un grand merci à la zone de police de Bruxelles pour ce sauvetage. Ce jeune wallaby promenait sur le ring", peut-on lire sur la page de l'association.